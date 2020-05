Cette saison, les Philadelphia Sixers ont affiché une grande inconstance. Capable du meilleur, mais aussi du pire, cette équipe manque d'un vrai leader. Encore jeunes, Joel Embiid et Ben Simmons doivent apprendre dans ce domaine. Bien conscient de cette réalité, l'entraîneur des 76ers Brett Brown a trouvé le modèle idéal pour ses deux talents : Michael Jordan. En effet, avec la diffusion du documentaire The Last Dance, le technicien américain espère qu'Embiid et Simmons vont s'inspirer du leadership de His Airness.

"Les éléments à retenir de ce documentaire pour eux ? La réalité par rapport à la complexité d'une équipe. Il faut avoir conscience des pièces nécessaires. Les sacrifices qu'il faut faire... Toutes les subtilités d'une équipe, le côté compétiteur à avoir. La notion aussi des efforts à réaliser en tant que meilleur joueur d'une équipe. Il faut prendre les choses en mains et être un leader, et ce n'est pas possible sans un investissement total.

Il faut aussi avoir conscience du poids d'une telle responsabilité. Et j'ai aussi des responsabilités en tant que coach. En tout cas, j'aime que nos gars puissent voir un tel documentaire. C'est un bon rappel, des mecs comme MJ, LeBron James, Kevin Durant, ils n'ont pas été champions avant d'avoir 28 ans. Je me trompe peut-être d'un an. Mais cela veut dire qu'ils ont le temps d'apprendre", a noté Brett Brown pour NBC Sports.

Un avis qui rejoint celui de l'ancien coach de Philadelphia Larry Brown. Au niveau de la mentalité, Joel Embiid et Ben Simmons doivent passer un cap pour porter les 76ers au sommet de la NBA.