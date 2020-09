Retrouvez le clinic freestyle de Brisco à la Jr. NBA

Le freestyleur Brisco et des membres de la NBA et WNBA donnent des clinics en ligne tout le week-end pour le Jr. NBA Camp Online, sur l'application OWQLO.

Depuis vendredi et jusqu'à dimanche, des joueurs NBA (Joe Harris, des Brooklyn Nets), WNBA (Jordin Canada, du Seattle Storm), des coaches (Becky Hammon, des San Antonio Spurs) et des préparateurs physiques donnent des clinic à retrouver en ligne, avec des exercices et des programmes d'entrainement dans le cadre du Jr. NBA Camp Online.

Le programme sera diffusé à 21 heures ce dimanche 27 Septembre sur l'application mobole OWQLO, l'application officielle de la Jr. NBA League en Europe et au Moyen-Orient.

On y retrouve notamment un Français, l'ancien champion du monde de freestyle Brisco, qui y a effectué sa propre session à retrouve en ligne.

« Ca a été une superbe expérience pour moi de travailler sur le Jr. NBA – Camp Online, en plus de l’exposition personnelle dont j’ai pu bénéficier, cela a permis de mettre en lumière ma discipline : le freestyle basket, encore trop peu connu à mon goût ! C’était aussi la première fois que je donnais un cours de freestyle en anglais ! », a expliqué Brisco, dont la chaîne Youtube est l'une des plus suivies par les fans français.