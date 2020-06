Bronny James donne le top 5 de ses joueurs préférés en NBA

Comment répondre à la question "qui sont tes 5 joueurs préférés actuellement en NBA ?", quand votre père se nomme LeBron James ? Bronny James, le fils aîné du King, a été mis sur le gril lors d'une partie de NBA2K20 durant laquelle il répondait à des questions d'autres gamers. Pour que la tâche soit plus simple, Bronny a eu le droit de ne pas mettre son paternel dans l'équation.

Le jeune joueur de la Sierra Canyon High School a en fait donné un cinq de départ avec les joueurs qu'il semble considérer comme les meilleurs à leur poste. On n'y trouve pas Stephen Curry, rival de son géniteur pendant quatre Finales NBA de suite, ni Kawhi Leonard, MVP des dernières Finales.

A la mène, Bronny James choisirait le maître du chrono et MC de compétition, Damian Lillard.

Au poste deux, le roi de l'iso, du stepback bizarre et des strip clubs, James Harden.

Au poste trois, le Slim Reaper, deux fois MVP des Finales face à papa, Kevin Durant.

Au poste quatre, le cyborg et possible futur double MVP de rang, Giannis Antetokounmpo.

En pivot, l'homme au mono-sourcil, nouveau copain du padre, Anthony Davis.

Ce qui est amusant, c'est de se dire que Bronny James a une vraie chance de jouer contre tous ces gars-là. S'il intègre bien la NBA lors de la saison 2023-2024, comme son potentiel le laisse deviner, les stars en question seront toujours de la partie.

Au démarrage de la saison 2023-2024, Damian Lillard aura 33 ans, James Harden 34 ans, Kevin Durant 35 ans, Giannis Antetokounmpo presque 29 ans et Anthony Davis 30 ans.

Sinon, vous aussi vous trouvez que Bronny James a déjà la même voix que son père ou pas ?

