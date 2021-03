La statistique impressionnante sur le roster des Nets

Kevin Durant. James Harden. Kyrie Irving. DeAndre Jordan. Blake Griffin. Et maintenant LaMarcus Aldridge. Soit 6 All-Stars ou ex-All-Stars aux Brooklyn Nets. Alors ce n’est pas un record NBA pour autant. Mais ça s’en rapproche.

Le plus fou, c’est le nombre de All-Star Games cumulés disputés par ces gars-là. 41 au total, comme le souligne justement un utilisateur de Reddit. Ils ont donc plusieurs multiples All-Stars. Il donne le détail :

11 pour KD, 9 pour Harden, 7 pour Kyrie et LMA, 6 pour Griffin et 1 pour DJ. Fort. Après, attention à ne pas s’emballer pour autant. Trois d’entre eux sont au bout du rouleau. Enfin surtout deux : Aldridge et Griffin. Bien sûr qu’ils pourront apporter par moment. Mais ce n’est pas comme s’il était à leur apogée. Au contraire, même si ce sont des « noms » dans cette ligue, ils sont moins influent et impactant que de nombreux autres joueurs de devoir.

Les Nets ont une « super team », oui. Mais uniquement grâce à Durant, Irving et Harden. Les autres se sont greffés pour essayer de gagner une bague mais ils sont loin de pouvoir vraiment faire la différence dans cette quête du titre.

