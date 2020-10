Un nouveau maillot des Nets a fuité… on espérait beaucoup mieux

Kevin Durant aime New York. C’est pourquoi il est venu jouer aux Brooklyn Nets. Pour évoluer dans l’atmosphère d’une ville-monde où il se sent bien. Une mégalopole qui l’inspire, à travers ses artistes notamment. Comme Jean-Michel Basquiat, célèbre peintre américain des années 80 originaire de la grosse pomme, et né à BK.

C’est justement ses œuvres, appréciées par KD, qui ont inspiré le nouveau maillot « City » des Nets. Un hommage pour le moins… étrange, comme le montrent les premières images qui ont fuité sur internet.

Brooklyn Nets "City Edition" jerseys have allegedly leaked pic.twitter.com/Q2td2nyQNk — League Alerts (@LeagueAlerts) October 28, 2020

Basquiat avait un style vraiment particulier, avec plein de couleurs. Et tout ce que les Nets ont réussi à faire pour lui rendre hommage, c’est de mettre une parenthèse jaune et un crochet bleu ? C’est dommage. Il y avait tellement la place pour designer une tunique sublime, pleine de style et bien pimpante. Mais non.

Espérons au moins que Durant, Kyrie Irving et consorts fassent honneur à ce jersey en gagnant plein de matches en le portant.

La franchise de Brooklyn espère réaliser une grosse saison avec le grand retour de Durant sur les parquets. Pour aller loin en playoffs, évidemment, mais aussi pour marquer le coup niveau marketing. Avec donc des maillots à vendre.

Les Nets ont récemment dévoilé leur édition « vintage » qui fait honneur à l’équipe qui évoluait encore dans le New Jersey dans les années 90. Avec un certain Drazen Petrovic en superstar à l’époque…

