Les Nets prêts à tout faire péter pour une troisième star ?

Les Brooklyn Nets vont-ils trader trois de leurs plus gros atouts - Spencer Dinwiddie, Jarrett Allen et Caris LeVert - pour former un Big Three ?

Spencer Dinwiddie, Caris LeVert et Jarrett Allen ont incarné le renouveau des Brooklyn Nets ces deux dernières années. Après une période assez terrible sportivement parlant pour tenter de digérer les effets du trade de Paul Pierce et Kevin Garnett avec Boston, la franchise a bossé - Sean Marks en particulier - pour retrouver dignité et compétitivité. A tel point que Kevin Durant et Kyrie Irving ont décidé de rejoindre le projet. Et visiblement, les Nets ne feront aucun sentiment durant l'intersaison. Selon Tim Bontemps du Washington Post, Dinwiddie, LeVert et Allen sont tous susceptibles d'être tradés à la fin de la saison.

Il y a évidemment une idée directrice derrière cette rumeur. Si ces trois éléments à la valeur marchande importante s'en vont, c'est pour les inclure dans un deal permettant la venue d'une star capable d'accompagner Kevin Durant et Kyrie Irving dans un Big Three. Les joueurs qui ont à la fois le niveau requis ET la disponibilité théorique ne sont pas nombreux. On pense forcément à quelqu'un comme Bradley Beal, coincé à Washington où il enchaîne les cartons offensifs pour permettre aux Wizards de rester à distance raisonnable de la 8e place.

Il faudra au moins un nom de cette stature pour ne pas contrarier les fans des Nets. Spencer Dinwiddie porte l'équipe sur ses épaules au gré des blessures d'Irving et c'est en partie grâce à lui que les Nets sont en bonne position pour se qualifier à nouveau pour les playoffs. Jarrett Allen est un pivot plein d'avenir et défensivement très compétent. Quant à Caris LeVert, si des blessures ont freiné sa progression, il a souvent affiché le potentiel d'un futur très bon joueur NBA.

Brooklyn a intérêt à être prudent dans cette opération pour ne pas s'aliéner une fanbase déjà un peu fragile.