Il y a quelques années, Andre Roberson était l'un des meilleurs spécialistes défensifs de la ligue sur les postes 2 et 3. Un membre important du Thunder de Kevin Durant et Russell Westbrook, aussi. Qu'importe ses difficultés à scorer à 3 points, Roberson était titulaire et très précieux, aussi bien pour Scott Brooks que pour Billy Donovan. Les blessures ont complètement stoppé la carrière de l'ancien joueur de la fac de Colorado drafté en 26e position en 2013. Andre Roberson, 29 ans, n'a joué que 7 matches depuis sa blessure lors de la saison 2017-2018. Les Brooklyn Nets viennent de faire le pari de le relancer.

L'intéressé a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison avec la franchise où évolue son ancien camarade Kevin Durant. On imagine évidemment que "KD" a eu son mot à dire là-dedans et qu'il a affirmé sa confiance en Roberson si toutefois le General Manager Sean Marks l'a consulté à ce sujet. Lors de retrouvailles entre OKC et les Warriors il y a 3 ans, les deux hommes s'étaient pourtant un peu chauffés sur le terrain...

Brooklyn a finalement peu d'options au poste 3 dans son roster et cette arrivée va offrir un peu plus de solutions à Steve Nash, qu'importe le nombre de minutes qu'il soit capable de jouer pour le moment.

Free agent forward Andre Roberson has agreed to a deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 16, 2021

Ce n'est pas un secret, les Nets sont faibles en défense (ils ne quittent jamais le top 3 des équipes qui prennent le plus de points en moyenne). Andre Roberson n'est pas ou plus l'énorme stoppeur qu'il était à un moment, mais ça ne pourra pas faire de mal d'insuffler un peu de cette mentalité à un groupe qui est constamment obligé d'outscorer ses adversaires pour remporter un match.

