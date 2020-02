Buddy Hield aurait peut-être dû signaler son mécontentement un peu plus tôt... Selon The Athletic, l'arrière des Sacramento Kings souhaiterait être tradé. En cause : le choix de Luke Walton, son coach, de le faire sortir du banc au profit de Bogdan Bogdanovic. Le shooteur bahaméen devra forcément attendre la prochaine intersaison s'il espère changer de crèmerie. La deadline des trades était la semaine dernière... Walton a beau avoir insisté sur le fait que ce choix tactique était surtout destiné à tenter de mettre fin à la série de 6 défaites consécutives des Kings et qu'il ne s'agissait en rien d'une sanction à l'encontre de Buddy Hield, 6e homme depuis 10 matches et le 24 janvier dernier.

Hield a déjà critiqué publiquement le coaching staff de Sacramento, même après avoir signé son contrat de 94 millions sur 4 ans, comme dans cette déclaration en décembre dernier :

"Tout le monde est en vrac, les coaches, les joueurs... Il y a des problèmes au niveau de la confiance que l'on s'accorde, je suppose. Les gars ont commencé à arrêter de croire en certains joueurs. Ils font jouer qui ils veulent et je dois essayer de comprendre ça. J'aime être sur le terrain. C'est pour ça que je suis là. Je veux créer des actions, rentrer des shoots. J'ai le sentiment qu'on ne m'a pas fait confiance sur ces derniers matches", expliquait-il alors sur ESPN.

Il faut quand même noter que Buddy Hield joue "mieux", ou en tout cas de manière plus efficace, depuis qu'il sort du banc. Les Kings ont gagné 6 de leurs 10 matches dans cette configuration et l'ancien joueur de la fac d'Oklahoma tourne à 22 points et 53%. Pourtant, ce changement de statut ne lui convient pas, même s'il s'entend à merveille avec Bogdanovic.

Si son humeur n'évolue pas avant l'été prochain et que le lifting évoqué cette semaine sur le banc et à la direction se confirme, il faudra surveiller de très près le cas de Buddy Hield cet été.

Les stats de Buddy Hield en 2019-2020