Du remaniement est prévu au sein de l’organigramme des Bulls et les postes des deux dirigeants John Paxson et Gar Forman sont menacés.

Alléluia. A-L-L-E-L-U-I-A. Encore une fois, pour tous les supporteurs des Bulls présents dans la salle : Alléluia ! Après plus de dix ans de bourdes, de communication catastrophique, de transferts insignifiants et de mauvaises décisions en tout genre, John Paxson et Gar Forman devraient enfin prendre la porte. Le tandem est à la tête de la franchise depuis 2009. Mais selon le Chicago Sun, Michael Reinsdorf, le propriétaire de l’organisation, envisage un changement de leadership.

Le Président serait même déjà en train de scruter le profil de certains candidats susceptibles de reprendre le flambeau.

Le public de Chicago demande fréquemment la tête de Forman et Paxson, notamment à travers le fameux #FireGarPax. Les Bulls essayent actuellement de se relever depuis quelques saisons, sans succès, et sont bien partis pour manquer encore une fois les playoffs. Pour la troisième année d’affilée.