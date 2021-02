Cade Cunningham est un phénomène et sa place parmi les deux ou trois premiers picks de la Draft 2021 ne faisait déjà aucun doute. Au fil des matches, on peut maintenant se demander s'il n'a pas déjà verrouillé la casquette de 1st pick. Dans la plupart des Mock Drafts jusqu'ici, Cunningham était à la lutte avec Jalen Suggs, l'excellent combo guard de Gonzaga, et Evan Mobley, le pivot de USC. Tout ne doit pas dépendre que d'un seul match, bien entendu. Mais ce que Cunningham a sorti dans le derby face à Oklahoma samedi a obligatoirement marqué les esprits des scouts NBA présents dans la salle ou devant leur écran.

Premièrement, le fait qu'il ait mené les Cowboys à un upset en prolongation contre une équipe mieux classée (7) est déjà un petit exploit en soi. Qu'il ait claqué 40 points et 11 rebonds à 12/21, avec un 12/13 sur la ligne, c'est encore autre chose.

Cade Cunningham (40 PTS) TOOK OVER to upset No. 7 Oklahoma in OT 😤 @brhoops

The potential No. 1 pick continues to impress pic.twitter.com/3OCSYJydsl

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 27, 2021