Caris LeVert sort du silence et affiche force et optimisme

C'était l'inquiétude autour de Caris LeVert ces derniers jours. La nouvelle recrue des Indiana Pacers a appris la présence d'une masse (possiblement cancéreuse) sur son rein et a dû couper toute activité sportive dans la seconde, en attendant de connaître la gravité de la situation. Pour la première depuis son départ des Brooklyn Nets, dans le cadre du trade de James Harden, LeVert s'est exprimé, en tentant de tirer du positif de cette nouvelle compliquée à encaisser.

"Je n'avais aucun symptôme et je n'ai manqué aucun match cette saison. En gros, j'étais à 100%. Donc quelque part, ce trade m'a permis de voir ce qu'il y avait dans mon corps. Ce trade m'a peut-être sauvé, en définitive. C'est comme ça que je vois les choses".

Caris LeVert doit encore passer des examens et ne sait pas, à cette heure, si la masse en question est de nature cancéreuse ou non. A priori, le fait que celle-ci ait été détectée très tôt dans son processus est une bonne nouvelle et devrait lui permettre de bénéficier d'un traitement rapide et efficace, même si le verdict est mauvais. Impossible, en revanche, de savoir s'il sera en mesure de rejouer cette saison ou non.

"C'est une période difficile pour ma famille et moi, entre le trade et ma santé. Malgré tout, je suis extrêmement reconnaissant du soutien que j'ai reçu de la part des Pacers, mais aussi des gens sur les réseaux sociaux. C'est une période folle, mais les Pacers et moi-même sommes optimistes pour l'avenir.

Caris LeVert stoppé net : inquiétude autour de sa santé

Pour sa convalescence à venir et la manière dont il aborde cette situation difficile, Caris LeVert s'inspire d'une personne en particulier : sa mère Kim, atteinte de plusieurs scléroses.

"Si vous voyiez ma mère, vous ne pourriez pas deviner qu'elle est malade. Elle est unique et tout le monde vous le dira. Je m'inspire beaucoup d'elle. Elle m'a bien élevé avec mon père, avant que celui-ci ne meure. Je cherche le positif dans chaque situation, c'est comme ça que je suis. Tout le monde subit des choses et la manière dont tu y réagis te façonne".

On souhaite de tout notre coeur voir Caris LeVert reprendre son joli début de carrière et son ascension dans les plus brefs délais. Indiana a une équipe intéressante qui peut jouer les trouble-fêtes dans la Conférence Est. Avec LeVert au sein du backcourt pour aider Malcolm Brogdon, les Pacers pourraient revoir leurs ambitions à la hausse.