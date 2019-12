Carmelo Anthony aime se distinguer… par sa défense !

Le pari Carmelo Anthony s'avère gagnant pour les Portland Trail Blazers. Boudé par les franchises NBA pendant plus d'un an, l'ailier a retrouvé les parquets de la Ligue grâce à la franchise de l'Oregon. Et pour le moment, l'ancien joueur des New York Knicks justifie cette chance. En 13 matches, le vétéran de 35 ans tourne à 16,8 points et 6,1 rebonds de moyenne. Surtout, il affiche une implication de tous les instants. Même en défense. Oui, ça peut paraître surprenant. Mais effectivement, depuis son arrivée, Melo apporte aussi en défense. Bien évidemment, il conserve encore des lacunes dans cet aspect, qui a été longtemps son gros point faible. Mais au moins, Anthony se donne. Actif et même vocal, le Blazer apprécie de se distinguer en défense.

"J'aime ces moments. C'est en ma faveur quand on peut jouer un peu plus physique. J'ai toujours défendu. Mais les gens choisissent le sujet dont ils ont envie de parler et mettent en lumière seulement quelques actions. Mais j'ai toujours eu ça en moi. Maintenant que je suis ici, c'est juste mis un peu plus en avant. Mais j'ai toujours fait ça, j'ai toujours donné de la voix en défense", a assuré Carmelo Anthony pour The Athletic.

Lors du dernier match de Portland contre les Phoenix Suns (111-110), l'Américain a effectivement réalisé un bon travail en défense. A trois reprises, Carmelo Anthony a été capable de stopper Dario Saric, qui recherchait le duel physique. A tous les niveaux, il s'impose comme une bonne pioche pour les Blazers.