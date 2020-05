Carmelo Anthony aurait-il pu être aussi fort que Michael Jordan dans le triangle ?

Carmelo Anthony est l’un des basketteurs les plus talentueux de sa génération. Et s’il entrera certainement au Hall Of Fame, sa carrière en NBA aurait pu être bien plus brillante. Individuellement et surtout collectivement. Il a parfois fait des choix discutables (mais qui lui appartiennent). Et il a clairement eu du mal à se fondre dans un système. Il voulait être le système, point à la ligne. Selon Charley Rosen, journaliste interviewé par le New York Post, le refus de Melo de jouer au sein de l’attaque en triangle lui a desservi.

« Carmelo a empêché Porzingis de dire du bien du triangle en public. Carmelo a refusé de jouer l’attaque en triangle. Mais s’il avait accepté ça, il aurait été constamment ouvert d’un côté du terrain. Il aurait dû faire des passes et couper mais il aurait clairement eu toute une zone ouverte rien que pour lui. Et là, il aurait été un tueur. Il aurait été Michael Jordan. Il aurait été inarrêtable. Mais Melo ne voulait rien faire d’autre que de shooter. »

Avant de rentrer dans le détail, quelques précisions sur Charley Rosen. Il est très proche de Phil Jackson au point d’être considéré comme son porte-parole dans la presse. Ce que Jackson pense, Rosen l’écrit. Et le coach légendaire a sans doute de la rancœur envers Carmelo Anthony. Cet argumentaire à charge contre l’ancienne superstar ne provient pas de nulle part. Jackson le considère même peut-être comme l’une des raisons de son échec à New York.

Anthony aurait-il été brillant dans le triangle ? Sans doute. Voulait-il jouer comme ça ? Certainement pas. Aurait-il été aussi fort que Michael Jordan ? Bien évidemment que non. Maintenant, est-ce que le triangle serait-il aussi efficace de nos jours que dans le passé ? Probablement non.