Carmelo Anthony, une option intéressante pour les Knicks ?

Les New York Knicks songeraient à faire revenir Carmelo Anthony au bercail pendant la prochaine intersaison.

D’une manière ou d’une autre, Carmelo Anthony est une légende des New York Knicks. Même s’il représente en partie une période sombre de la franchise. L’ailier All-Star, futur Hall Of Famer, a su enflammer le Madison Square Garden par moment, tout en irritant parfois les supporteurs.

Melo mérite que son maillot soit retiré de finir sa carrière devant son ancien public. Et c’est une hypothèse qui résonne auprès des dirigeants des Knicks. Selon Ian Begley, le Front Office envisage de faire revenir l’ex-superstar de la franchise.

« Les Knicks voulaient déjà faire revenir Anthony l’an dernier au cas où ils signaient Kevin Durant et Kyrie Irving. Leon Rose [Le nouveau Président des Knicks] était son agent à l’époque… la logique veut qu’ils discutent au moins de cette possibilité. » « Les chances qu’il revienne augmentent en cas d’arrivée de Chris Paul. Mais il y a des membres de l’organisation qui le voient comme une cible même sans Paul. »

Carmelo Anthony & Chris Paul, le duo pour relancer les Knicks ?

Carmelo Anthony serait donc une option, mais pas une priorité. Si Tom Thibodeau veut une équipe compétitive dès sa première année sur le banc, ça peut effectivement valoir le coup de faire venir Melo. Il était plutôt bon dans son rôle à Portland (15 pts de moyenne) cette saison.

Mais c’était à Portland… le vétéran pourrait soudainement vouloir plus de ballons et des responsabilités s’il revenait à New York. Tout en empiétant sur RJ Barrett. Pas sûr que ce soit la meilleure idée tout compte fait…