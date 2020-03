Carmelo Anthony raconte le jour où LeBron James lui a sauvé la vie

LeBron James qui sauve le monde, enfin, au moins la vie de Carmelo Anthony, ça aurait pu être un scénario de notre fiction NBA APOCALYPSE. Et pourtant, c'est une anecdote visiblement belle et bien réelle, racontée par Melo lors d'un appel diffusé en live avec Dwyane Wade. L'amitié des superstars NBA de la draft 2003 est bien documentée et le petit groupe - qui compte aussi Chris Paul - est surnommé le 'Banana Boat' depuis leurs vacances communes. C'est justement en séjour aux Bahamas que LBJ a évité un drame à Anthony. Incité par Gabrielle Union, la femme de D-Wade, à se remémorer cette histoire, le joueur des Trail Blazers s'est exécuté :

"Ooooooh. Je transpire rien qu'en y repensant. Mais déjà D, tu étais où ce jour là ? On a sauté du bateau, on a plongé sous l'eau. Après j'avoue que c'était de ma faute parce que j'ai voulu rester plus longtemps pour regarder le corail. Puis je remonte et je me retrouve au milieu de l'Océan. Il y a plein de choses qui ont commencé à me trotter dans la tête. Puis je vois LeBron qui saute du bateau, comme s'il était McGyver. Il m'a ramené avec un bras ! Il nageait avec l'autre. Il m'a sauvé la vie. Yo, Bron, j'apprécie."

On comprend maintenant pourquoi les liens entre LeBron James et Carmelo Anthony sont aussi forts.