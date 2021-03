De retour à un bon niveau avec les Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony a débuté sa carrière NBA en 2003 aux Denver Nuggets. Mais de son côté, le joueur de 36 ans pensait débuter dans cette Ligue sous les couleurs des Detroit Pistons.

Avant la Draft NBA 2003, l'ailier était annoncé avec insistance à Motor City, qui disposait du #2 pick. Avec LeBron James promis aux Cleveland Cavaliers (#1 pick), les deux jeunes talents avaient même commencé à faire des plans.

Mais c'était sans compter sur les Pistons, qui ont finalement misé sur Darko Milicic.

"Avec LeBron, on avait déjà tout prévu. Dans nos discussions, on se disait : tu vas aller à Clevemand, moi à Detroit, on va être l'un à côté de l'autre pour les années à venir. Nous allons être juste à côté l'un de l'autre. C'est le nouveau jeu. Nous sommes le nouveau Magic-Bird. Enfin, c'est comme ça que nous pensions à ce moment-là.

Nous avions cette hype avec ma sortie de l'université et lui étant le numéro 1 des lycéens à la Draft. Donc je me souviens, LeBron a été appelé. Puis j'ai un coup de fil de mon agent, il me dit que Detroit va choisir et prend Darko. Ma réaction ? Mais quoi ?", a ainsi confié Carmelo Anthony pour NBC Sports.