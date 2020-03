Carmelo Anthony a réussi à relancer sa carrière. Après son échec aux Houston Rockets en novembre 2018, l'ailier a connu une véritable traversée du désert. Sans jouer pendant environ 1 an, le vétéran a ensuite parfaitement saisi l'opportunité offerte par les Portland Trail Blazers en début de saison. Et visiblement, le contexte favorable pour lui dans l'Oregon a joué un grand rôle dans son retour en forme. Pour Melo, une telle réussite n'aurait probablement pas été possible au sein d'une autre franchise.

"Je pense que le plus important, c'était d'être dans les bonnes conditions mentalement, émotionnellement et spirituellement. Je dis toujours aux gens maintenant que Portland est arrivé à un moment clé de ma vie et de ma carrière. J'avais besoin de Portland à ce moment-là, par rapport à ce que je voulais sur et en dehors des parquets. J'avais besoin de sérénité, d'espace, de temps pour vraiment me concentrer sur mon corps et mon esprit. Donc j'avais réellement besoin de Portland. Tout comme cette équipe avait besoin de moi sportivement. Moi, j'avais besoin de ça pour d'autres raisons. Cette opportunité est arrivée à un moment décisif et j'ai réussi à en tirer avantage. Et je ne parle pas seulement de basket, mais aussi de mon bonheur", a confié Carmelo Anthony pour le site officiel de son équipe.

Il s'agit, sans le moindre doute, de l'une des belles histoires de la saison NBA.