Sur cette intersaison, les New York Knicks ont bel et bien ciblé l'ailier Carmelo Anthony, considéré comme une priorité même sans Chris Paul.

Après une traversée du désert, Carmelo Anthony a totalement relancé sa carrière aux Portland Trail Blazers. Libre sur cette intersaison, l'ailier risque de recevoir de nombreuses offres. Cependant, depuis plusieurs semaines, une franchise semble avoir un intérêt très persistant pour le vétéran de 36 ans : les New York Knicks.

En reconstruction, cette équipe dispose actuellement d'un groupe très jeune. Ainsi, les dirigeants new-yorkais recherchent quelques éléments expérimentés pour encadrer cet effectif. Ancien de la maison, Melo a également une excellente relation avec le nouveau boss des Knicks, Leon Rose.

Mais dans les bruits de couloir, il se disait que New York envisageait l'option Anthony dans l'éventualité d'une association avec Chris Paul. En effet, le meneur se trouve potentiellement sur le départ de l'Oklahoma City Thunder via un trade. Et pour Melo, la présence de CP3 semblait indispensable pour l'inciter à revenir.

La condition pour que Carmelo Anthony reste à Portland

Mais selon les informations du New York Post, les Knicks vont tenter de récupérer Anthony dans tous les cas. En effet, même sans Paul, le natif de Brooklyn représente une priorité pour NY sur cette intersaison. Avec une FA plutôt faible et un manque d'attractivité, les Knicks veulent le signer, peu importe les autres mouvements effectués.

Une question peut tout de même se poser : quel intérêt pour Melo ? Même si un retour à New York représente une belle façon de terminer sa carrière, il a probablement l'envie d'être compétitif. Et sans l'assurance d'évoluer avec Chris Paul (ou un autre joueur de qualité), il sera condamné à jouer pour une place d'honneur aux Knicks.

A l'inverse, chez les Blazers, Carmelo Anthony peut disposer d'un rôle important au sein d'une équipe compétitive. A lui de faire le bon choix à l'approche de ses dernières années en NBA...