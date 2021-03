Il y a quelques temps, nous avions débattu sur un sujet très intéressant. Qui de Carmelo Anthony ou Andre Iguodala a fait la meilleure carrière ? Vous aviez d'ailleurs été nombreux à donner vos avis et vos plaidoyers. Les stats et le talent d'un côté, les titres et l'importance d'un rôle de l'autre. Chacun est évidemment libre d'avoir sa propre opinion. Mais quoi qu'il en soit, qu'on soit fan ou pas, on ne peut dénigrer la carrière de Melo.

Il restera comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire. Kobe himself admettait que Melo était le joueur qui lui posait le plus de soucis offensivement. Rapide, puissant, adroit, en totale maitrise des fondamentaux, l'ancienne star des Knicks avait tout en magasin. À Portland, il montre qu'à presque 37 ans, il a de beaux restes. Ses 18 points cette nuit ont bien aidé les Blazers à dompter les Mavs.

Il en a d'ailleurs profité pour inscrire un peu plus son nom parmi le gratin de la NBA. Carmelo Anthony est ainsi devenu seulement le 11e joueur de l'histoire à passer les 27,000 points en carrière. Il pourrait même intégrer le top 10 d'ici la fin de la saison (il n'est qu'à environ 300 longueurs d'Elvin Hayes). De quoi classer une carrière parmi les plus belles individuellement. Et qui sait un candidat au titre lui donnera peut-être une opportunité l'an prochain de glaner sa première bague ?