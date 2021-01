Carmelo Anthony sort un footwork somptueux, Steph Curry valide

Carmelo Anthony ne peut peut-être plus être un titulaire indiscutable d'une équipe qui vise le titre, mais "Melo" a encore de fichtrement beaux restes. Le vétéran des Portland Trail Blazers n'a jamais été un monstre athlétique et c'est sa qualité technique, aussi bien dans les mains que dans les pieds, qui lui a permis de devenir l'un des attaquants les plus mortels de sa génération. Samedi, lors de la victoire des Blazers à domicile contre Atlanta, Carmelo Anthony a inscrit 11 points, mais c'est surtout sur une séquence qu'il s'est fait remarquer.

Sur l'un de ses paniers du soir, Melo a réalisé une petite masterclass en termes de footwork devant un Solomon Hill impuissant. Evidemment, le futur membre du Hall of Fame a scoré derrière.

Carmelo Anthony, assassin vintage et joueur clé de la victoire des Blazers

Les fans de l'ancienne star des New York Knicks ne sont pas les seuls à avoir apprécié la scène. Stephen Curry était devant sa télé et n'a pas pu s'empêcher de poster un tweet pour tirer son chapeau.

"J'ai littéralement regardé cette action 20 fois, en attendant de voir un marcher. Il n'y en a pas. Ce mec est bon !"

Carmelo Anthony, 36 ans, tourne à 12 points de moyenne à 42.9% à 3 points cette saison avec Portland.