Reconnaissant envers les Blazers de l’avoir relancé en NBA, Carmelo Anthony se sent bien dans l’Oregon et il aimerait y rester jusqu’à la retraite.

D’une certaine manière, les Portland Trail Blazers ont sauvé la fin de carrière de Carmelo Anthony. Plus personne ne voulait lui donner sa chance en NBA avant que la franchise de l’Oregon lui offre un contrat non garanti. Le vétéran, ex-All-Star et futur Hall Of Famer, a fait ses preuves depuis. Il a gagné sa place au sein de l’effectif. Il espère désormais rester un peu plus longtemps dans le paysage.

« J’ai le sentiment que c’est là que je dois finir ma carrière. C’est ici que je veux prendre ma retraite. Je suis heureux. J’aime beaucoup le groupe. Tout le monde m’a bien accueilli. Les coaches ont été phénoménaux avec moi. On parle tous les jours de ce que je pourrais faire pour aider l’équipe et les jeunes joueurs », explique l’intéressé.

Carmelo Anthony tourne à 16 points, 7 rebonds et 37% de réussite aux tirs depuis son retour en NBA. Il sera libre cet été et espère donc que les Blazers lui fileront un nouveau contrat pour finir sa carrière à Portland.