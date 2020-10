Carmelo Anthony violemment snobé par les Denver Nuggets

Qu'il sera compliqué de donner une place à Carmelo Anthony dans l'histoire de la NBA au moment de sa retraite. Bien entendu, Melo a encore quelques pièces dans sa poche pour s'offrir deux-trois tours de carrousel. Et il pourrait donc obtenir ce qui lui manque tant pour obtenir une meilleure légitimité vis à vis de certains, à savoir une bague. Nous avions, par exemple, fait ici le débat en 2018 sur qui avait fait la meilleure carrière entre l'ailier des Blazers et Andre Iguodala. Que doit-on privilégier, le talent pur d'une star ou un rôle primordial dans une dynastie ? Comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens.

On parle quand même, de l'avis de beaucoup de joueurs NBA, de l'un des plus beaux attaquants qu'on ait vus. Kobe Bryant avait voté Carmelo Anthony quand on lui avait demandé sur quel joueur il avait eu le plus de mal à défendre. Parce qu'il avait tout en magasin. Un drive, de la puissance, un shoot, du culot, du sang-froid. En bref, le jeune Melo version Nuggets et ce même s'il y a eu quelques tours de force à New York.

Seulement, la franchise des Rocheuses semble avoir en travers de la gorge tout le bordel qu'a engendré sa demande de trade en 2011. Récemment, les Nuggets ont demandé à leur communauté des réseaux sociaux d'élire leur joueur préféré de l'histoire de la franchise. On y retrouve logiquement Alex English, meilleur scoreur all-time dans le Colorado. Dikembe Mutombo fait partie du lot, tout comme Nick Van Exel. Pour les deux derniers, ce sont Chauncey Billups et Nikola Jokic qui ont été choisis. Donc pas de Carmelo Anthony qui a pourtant porté les couleurs de Denver pendant huit ans (2003 à 2011), devenant au passage le 3e marqueur de l'organisation.

Que l'on soit fan ou pas de Melo, il mérite sa place. C'est indéniable. C'est d'ailleurs ce que pense Portland qui a rapidement défendu son joueur. En postant le même montage pour sa propre équipe mais en y intégrant Carmelo Anthony (pour évidemment faire un clin d'oeil à Denver plus que par légitimité). On peut réellement se demander pourquoi Nick the Quick est présent, lui qui n'a passé que trois ans et demi à Denver ? C'est un peu pareil pour Billups qui a fait deux passages aux Nuggets, pour quatre ans et demi au total. Mais seulement 58 matches sur ses deux premières saisons...