Caron Butler, son dernier souvenir touchant de Kobe Bryant

Ancien partenaire de Kobe Bryant aux Los Angeles Lakers, Caron Butler a été marqué par sa collaboration avec le Black Mamba. Les deux hommes se sont côtoyés pendant seulement un an en Californie, mais sont restés amis par la suite. Avant la disparation de Bryant le 26 janvier dernier, Butler avait eu l'opportunité de discuter une dernière fois avec lui. Et pour le Bleacher Report, l'homme de 40 ans s'est souvenu, avec émotion, de cette conversation.

"Je n'oublierai jamais notre dernière vraie discussion. C'était probablement deux semaines avant l'accident. Nous avons parlé au sujet de notre après-carrière de joueur, de nos familles. Kobe m'a toujours défié afin que je sois la meilleure version de moi-même.

J'ai eu des nouvelles, que je n'étais pas capable de partager, et lui il était genre 'maintenant quoi'. Il a été un atout incroyable dans ma vie. J'ai toujours eu cette mentalité à l'esprit grâce à lui, avec toujours un but bien défini et une mission à accomplir. Il me manque terriblement", a confié Caron Butler.

Véritable légende sur les parquets, Kobe Bryant a aussi marqué les esprits en dehors grâce à sa personnalité. Il a été un exemple à suivre pour de nombreux joueurs comme Caron Butler.