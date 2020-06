Exclus de la « bulle », les Cavaliers ont quand même décidé de recruter

Et voilà un Free Agent de moins. Sauf que celui-ci, il n’a pas été recruté pour jouer dans la « bulle » à Orlando. Les Cleveland Cavaliers ont devancé d’éventuels candidats aux playoffs en signant Jordan Bell. Selon Shams Charania de The Athletic, le pivot de 25 ans s’est engagé dans l’Ohio pour deux saisons. En revanche, le montant du contrat n’a pas été dévoilé.

Free agent Jordan Bell has agreed to a two-year deal with the Cleveland Cavaliers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2020

C’est l’occasion pour l’ancien champion NBA de se faire une place dans la ligue. Et pour de bon. Malgré quelques qualités intéressantes, l’intérieur formé à Oregon n’a pas convaincu jusqu’à présent. Les Golden State Warriors, les Minnesota Timberwolves puis récemment les Memphis Grizzlies ne l’ont pas conservé. La franchise du Tennessee l’a même coupé au bout de seulement deux matches.

Jordan Bell tourne à 3,8 points et 3,1 rebonds de moyenne depuis le début de sa carrière. Mais il a eu la chance de pouvoir côtoyer Stephen Curry, Kevin Durant et d’autres stars aux Warriors. Avec qui il a décroché une bague en 2018 et disputé une finale perdue en 2019. Il a donc une certaine expérience malgré son jeune âge.

Difficile de dire quel sera son rôle aux Cavaliers. La franchise compte déjà sur Andre Drummond au poste cinq et elle n’excluait pas de prolonger Tristan Thompson – même si ça semble peu probable et très étrange vu la présence de Drummond. Jordan Bell devra donc grappiller des minutes en sortie de banc.