Les Cavaliers, vraiment snobés par la NBA ?

Nous avions considérés les Cavaliers parmi les gagnants de la reprise NBA… justement parce que leur saison était terminée. Et de ce fait, la franchise de l’Ohio pouvait une nouvelle fois prétendre à un choix de draft très haut placé. Elle se classait effectivement à la dernière place de la Conférence Est avec seulement 19 victoires. Le deuxième plus mauvais bilan de la ligue. Ils étaient donc évidents que la ligue n’allait pas prendre le risque de ramener une équipe aussi mal en point dans sa « bulle » à Orlando. Et pourtant, les Cavaliers sont frustrés.

« On comprend pourquoi. Mais nos gars sont en colère. On avait dit à nos joueurs que quel que soit le format, que ce soit à 16 ou à 22, nous allions tout faire pour être invités à la fête », commente le coach JB Bickerstaff qui veut désormais utiliser cet affront comme une source de motivation. « On doit travailler plus dur et être meilleurs. Tout ce qui doit être fait pour devenir une meilleure équipe de basket. Maintenant ça [le fait d’être snobés] nous a donné la motivation pour le faire. »

Mais… ça n’a aucun sens. Comment les Cavaliers comptaient être invités si la NBA reprenait à 16 ? Ou même à 22 ? Bref. Le jeu proposé par la franchise est mauvais et les membres du staff en sont bien conscients. Et s’ils avaient besoin de ça pour se motiver à progresser… c’est inquiétant.

Cependant, on sent qu’il s’agit là juste d’un coach qui essaye de trouver les bons mots pour maintenir ses joueurs motivés avec la longue période d’inactivité qui s’annonce jusqu’en décembre. Avec le cliché de « l’équipe snobée » un peu forcé. Mais si ça marche, tant mieux pour les Cavs.