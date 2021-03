Damian Lillard est un joueur monstrueux. Sa dernière sortie en date prouve qu’il y a peu de joueurs plus dangereux que lui balle en main. Le « « « relatif » » » anonymat de Portland fait qu’il en serait même presque sous-coté.

Car très franchement, Dame n’est pas si loin que ça d’un Stephen Curry. Y compris dans le tir, où la star des Warriors est probablement le GOAT. Mais il y a un domaine dans le tir où Damian Lillard n’a rien à lui envier. C’est en tout cas ce qu’assure le sniper des Portland Trail Blazers :

« Steph est le meilleur shooteur de l’histoire », a-t-il expliqué à USA TODAY Sports. « Mais quand il s’agit de shooter à très longue distance, j’ai le sentiment que je peux le faire d’aussi loin que quiconque. »

La traduction n’est pas aisée car il utilise l’expression « as ‘adjectif’ as anybody ». Si littéralement ça signifie « autant que quiconque », elle est plus généralement utilisée de manière humble pour dire « plus que quiconque ». Et du coup on se retrouve avec le même type de débat que « inférieur (supérieur) ou égal à » versus « strictement inférieur (supérieur) » en maths. Bref…

Quoi qu’il en soit, si Damian Lillard reconnaît que Stephen Curry est le meilleur de l’histoire en matière de tir, il pense être au moins aussi fort que lui quand il s’agite de shooter de très très loin. Et c’est vrai que son aisance est vraiment impressionnante dans le secteur.

Cependant les chiffres donnent un léger avantage au Warrior. Ce dernier tourne à 42,8% pour les tirs pris entre 25 et 29 pieds (7,6 m et 8,8 m) et 40,5% entre 30 et 34 pieds (9,14 m et 10,4 m). Le leader de la NBA sur les 3-pts dans le brunch-time (46) n’est lui « qu’à » 40,6% et 33,3% respectivement.

Des chiffres tout de même impressionnants. Qui expliquent pourquoi Curry avait d’ailleurs tant confiance en lui au All-Star Game :

Steph knew it was over 💀 He started waving goodbye before Dame pulled up from half court pic.twitter.com/T8cisFf57F — Bleacher Report (@BleacherReport) March 8, 2021

Dans la tête de Damian Lillard, le joueur le plus fascinant de la NBA