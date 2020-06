Ce record de Wilt Chamberlain officiellement battu par un joueur des Knicks

Encore une saison fade pour les New York Knicks, désormais en vacances – ou presque – puisqu’ils n’ont pas été invités à Orlando pour la reprise de la NBA. La franchise de Manhattan termine à la douzième place de la Conférence Est avec 21 victoires et 45 défaites. En revanche, son jeune joueur Mitchell Robinson est l’une des rares satisfactions dans la grosse pomme. Le pivot continue de progresser et de s’affirmer comme l’un des joueurs les plus prometteurs de l’organisation. Et il a même battu un record NBA !

Sa saison étant officiellement terminée, Robinson a donc fini l’année avec 73,7% de réussite aux tirs. Du jamais vu dans l’Histoire de la ligue. Il efface ainsi des tablettes un record de Wilt Chamberlain. La légende NBA convertissait tout de même 72,7% de ses tentatives lors de sa dernière saison chez les pros en 1973.

Mitchell Robinson, qui se contente essentiellement de dunker après avoir posé des écrans, a compilé 9,7 points et 7 rebonds de moyenne en 61 matches. Le tout en sortant du banc et en passant à peine 23 minutes sur les parquets. Grand et athlétique, il a le profil du pivot capable de s'imposer comme un titulaire en puissance aux New York Knicks.