Bientôt un transfert d’anciens All-Stars entre Boston et Indiana ?

Les Celtics et les Pacers pourraient négocier un échange entre Gordon Hayward et Victor Oladipo dans les prochaines semaines.

Les Boston Celtics n’ont jamais vraiment pu profiter de Gordon Hayward depuis sa signature en 2017. Arrivé en grandes pompes, avec son statut d’ex-franchise player du Jazz, l’ailier s’est blessé dès son tout premier match avec sa nouvelle équipe. Et pas n’importe quelle blessure. Une fracture sévère de la cheville. Un an d’absence. Depuis, il court après le niveau de jeu qui était le sien à Utah. Il commençait à retrouver ses marques cette saison – 17 points, presque 7 rebonds et 4 passes – mais il s’est malheureusement refait mal à la cheville pendant les playoffs.

La franchise du Massachussetts peut-elle vraiment compter sur lui ? C’est une vraie question qui se pose alors que les dirigeants visent le titre. Parce que l’ancien All-Star pèse tout de même 34 millions dans la masse salariale, du moins s’il venait à activer son option sur la dernière année de son contrat. Dans cette situation, les Celtics seraient alors en mesure de l’échanger. Et une équipe pourrait se montrer intéressée selon Ian Begley. Il s’agirait des Indiana Pacers. La franchise de l’état natal du joueur.

Gordon Hayward renvoyé dans son état natal par les Celtics ?

Les Pacers ont pris une nouvelle direction en nommant Nate Bjorkgren sur le banc avant-hier. Ce dernier entend miser sur du basket moderne avec du small ball. Gordon Hayward pourrait s’inscrire dans cette logique en jouant notamment au côté de T.J. Warren sur les ailes. Il faudrait pour ça se séparer de l’un des deux intérieurs, probablement Myles Turner plutôt que Domantas Sabonis.

Victor Oladipo figure aussi parmi les joueurs que les Pacers envisagent de transférer. Lui aussi est un ancien All-Star qui souffre pour revenir à son meilleur niveau depuis ses blessures. Le transfert est susceptible de se concentrer autour de ses deux joueurs, Oladipo et Hayward. Même si on a du mal à imaginer le rôle du deuxième choix de la draft 2013 à Boston. Sauf s’il accepte de sortir du banc.