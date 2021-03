Les Celtics toujours en discussion pour Aaron Gordon

UPDATE : Les Boston Celtics sont toujours en discussion avec le Orlando Magic. S’il n’y a pas de news concernant Evan Fournier, Mark Murphy du Herald Tribune assure que les deux équipes discutent toujours pour Aaron Gordon.

Per source: Celtics talks with Orlando re: Aaron Gordon "still alive, but everyone does everything at last minute." Celtics offering first round pick and a young player - not Marcus Smart - and are trying not to include second pick in the deal.

— Mark Murphy (@Murf56) March 24, 2021