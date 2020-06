Cette déclaration de Damian Lillard va faire craquer les fans des Knicks

Malgré le marché gigantesque de New York, le charme de la grosse pomme et le prestige Knicks, la franchise de Manhattan ne parvient plus à attirer les superstars NBA. Pourtant, tous reconnaisse que l’organisation et surtout sa salle mythique, le Madison Square Garden, est un endroit vraiment spécial. Damian Lillard est le dernier en date à avoir encensé l’antre des Knicks lors d’une interview pour Vanity Fair.

« Je pensais que j’allais être transféré aux Knicks il y a quelque années. Il y avait des rumeurs », confie le meneur All-Star. « Le Madison Square Garden est ma salle préférée en NBA. »

Au premier abord, cette déclaration peut réconforter les supporteurs de New York. Leur enceinte, son atmosphère, est toujours autant appréciée par les meilleurs basketteurs du monde. Mais une fois ce sentiment plaisant passé, il y a de quoi enrager. Parce que l’équipe végète toujours sans leader. Et en plus Damian Lillard aurait pu se retrouver à New York ? Encore un deal ambitieux qui n’a pas abouti…

Même si, honnêtement, on voit mal de quel rumeur il parle. Après recherches, la seule que nous avons trouvée est ce monologue de Stephen A. Smith qui assurait en 2018 que New York et Los Angeles étaient les deux destinations favorites de Lillard en cas de transfert. Mais à aucun moment il n’évoquait des négociations entre les Knicks et les Blazers. Surtout que Smith, aussi amusant soit-il, n’est certainement pas la source la plus fiable du milieu. Depuis, Dame a juré vouloir finir sa carrière dans l'Oregon.