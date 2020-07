Channing Frye voit un très gros danger en perspective pour les Lakers…

Au sommet de la Conférence Ouest, les Los Angeles Lakers restent l'une des équipes favorites pour le titre NBA. Cependant, dans cette bulle à Disney, la franchise californienne sera privée de deux joueurs importants : Avery Bradley et Rajon Rondo. L'arrière a fait l'impasse sur cette fin de saison pour des raisons familiales. Et le meneur a été blessé au pouce, avec une indisponibilité au minimum jusqu'au deuxième tour des Playoffs. Et sur le papier, il s'agit des deux meilleurs défenseurs dans le backcourt des Lakers. Un problème en perspective ? La réponse est oui selon Channing Frye. L'ancien coéquipier de LeBron James aux Cleveland Cavaliers s'inquiète pour les Angelenos dans la perspective d'un duel contre les Portland Trail Blazers au premier tour.

"Rondo blessé, c'est une grosse perte pour les Lakers. Car 'Playoffs Rondo', tout le monde le dit et moi je l'ai vu de mes yeux, c'est une bête totalement différente. Je m'en moque si les gens sont d'accord ou non.

Je le répète, 'Playoffs Rondo' aurait été un problème pour Damian Lillard ou CJ McCollum. Peu importe sur qui il allait défendre. Mais maintenant qu'il ne joue pas, Portland serait un premier tour difficile pour les Lakers.

Bien sûr, LeBron James serait toujours le meilleur joueur sur le parquet. Et ensuite, ça serait Anthony Davis. Mais dans le même temps, les Lakers n'auraient aucune réponse pour Dame et CJ. Donc, j'y crois", a commenté Channing Frye pour le podcast NBA Hang Time.

Charles Barkley voit un scénario qui pourrait éliminer les Lakers dès le premier tour des Playoffs !

Channing Frye n'est pas le seul à voir les Blazers comme un gros danger pour les Lakers. Cependant, il ne faut pas oublier que Portland, 9ème à l'Ouest, n'a pas encore son billet pour les Playoffs. Les Memphis Grizzlies, 8èmes, restent les mieux placés dans cette course. Sur le papier, un affrontement Lakers-Blazers pourrait en tout cas être très intéressant à suivre.