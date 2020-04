Charles Barkley a un regret vis-à-vis de Michael Jordan

Michael Jordan et Charles Barkley ont débarqué en NBA la même année. La fameuse promotion 1984. Ils ont développé une rivalité sur les parquets - avec même une finale jouée l'un contre l'autre en 1993 - et une amitié en dehors. Ils étaient aussi coéquipiers au sein de la 'Dream Team.' Mais la relation s'est détériorée. Après des années de complicité. Avec un tournant, le moment où 'Sir Charles', devenu consultant, a émis des critiques sur la gestion des Charlotte Hornets dont MJ est propriétaire.

"J'aime Michael comme un frère et il me manque. C'est le meilleur basketteur de tous les temps et je lui souhaite le meilleur. Mais vous savez, je dois faire mon job", confie Charles Barkley lors d'un podcast. "Je ne peux pas critiquer les autres dirigeants et ne rien dire à son sujet juste parce que c'est mon ami. Ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est que j'ai juste dit que Michael n'était pas assez bien entouré. Toute les personnes célèbres ont la même inquiétude. Vous payez tous les repas, vous faites monter les gens dans votre jet. Mais il faut avoir des gens autour de vous qui sauront être honnêtes. Des gens capables de vous dire ce qu'il ne faut pas faire."

Charles Barkley regrette donc de n'être plus aussi proche de Michael Jordan, sans pour autant regretter d'avoir osé dire tout haut ce qu'il pensait.