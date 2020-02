Charles Barkley dézingue les Cavs pour leur gestion du cas Beilein

Le départ de John Beilein a un peu interloqué Charles Barkley, qui a tiré à boulets rouges sur les Cavs et leurs joueurs jeudi.

Le départ de John Beilein des Cleveland Cavaliers continue de faire réagir. Il faut dire que le déroulé des événements n'est pas banal, avec des joueurs qui l'ont brocardé en mode passif-agressif pour lui rappeler constamment le "lapsus" qui a blessé leur amour-propre. Charles Barkley a donné son avis jeudi lors de l'émission Inside the NBA sur TNT dont il est l'un des consultants. Disons que "Chuck" n'a pas trop goûté la manière dont se sont passées les choses dans l'Ohio...

"Je trouve que ce qu'ils ont fait à John Beilein était ridicule et absolument pas professionnel. Pour moi, les vétérans dans cette équipe ne sont pas des leaders. Et je pense que les jeunes joueurs qui ne sont pas au niveau pensent être meilleurs que ce qu'ils ne sont et qu'ils ont essayé de faire virer cet homme", a expliqué Charles Barkley.

Les vétérans en question évoqués ici sont sûrement Kevin Love, qui a pourtant eu des mots élogieux envers John Beilein malgré sa frustration très publique ces derniers mois, et Tristan Thompson, qui a eu quelques prises de bec avec le désormais ex-coach des Cavs. On ne sait pas comment aurait réagi Barkley à l'époque s'il s'était retrouvé dans la même situation que ces joueurs... Shaquille O'Neal, son camarade chez TNT, avait lui déclaré que si un joueur se sentait offensé par ce qu'avait dit Beilein, il n'avait pas sa place en NBA.

L'extrait d'Inside the NBA sur le cas Beilein