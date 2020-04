Avec l'intronisation à venir de Kevin Garnett au Hall Of Fame, en compagnie de Tim Duncan et Kobe Bryant, c'est toute une page de l'histoire de la NBA qui se tourne. Charles Barkley, comme bien d'autres légendes, a été interrogé sur ce qu'il pensait de cette cuvée et, pour parler de KG, il a évoqué son ambivalence à son sujet.

« Je détestais Kevin Garnett, a-t-il expliqué tout sourire, parce que, que tu le joues au match numéro 26 de la saison, 52 ou 82, pour lui c’était à chaque fois comme si c’était un Game 7. Je lui disais ‘‘Hé gamin, du calme. Il nous reste encore 82 matches comme ça à jouer !’’. »

Et forcément, pour quelqu'un de la génération de Charles Barkley, il s'agit en réalité d'un compliment détourné. Il a clarifié tout ça en expliquant à quel point il respectait l'énergie et la détermination que Kevin Garnett mettait à chaque match. Selon lui, il n'y a qu'un seul joueur qui pouvait rivaliser avec lui de ce point de vue là : Russell Westbrook.

« Je l’ai déjà dit par le passé, mais ça fait pas loin de quarante ans maintenant que je suis en NBA et bien je n’ai jamais vu personne jouer plus dur que Russell Westbrook et Kevin Garnett de toute ma vie. »

Quand on connait la qualité des adversaires que Charles Barkley a dû affronter durant les années 80 et 90, ça vous classe un duo !