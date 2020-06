Ces dernières semaines, il y a eu de nombreux débats concernant le statut de GOAT en NBA. Si Michael Jordan reste au-dessus du lot pour la majorité des observateurs, LeBron James a été régulièrement évoqué. De son côté, Charles Barkley n'a d'ailleurs pas hésité une seule seconde en désignant la légende des Chicago Bulls. Mais pour le consultant d'ESPN, les deux hommes ne sont pas réellement comparables.

"LeBron est probablement le meilleur playmaker. Il est assurément le meilleur passeur des deux. Et c'est pour ça que je ne compare pas LeBron à Michael. Le joueur le plus proche de Michael, c'était Kobe. Un assassin au sang-froid qui va t'arracher la gorge.

Pour moi, LeBron se rapproche plus d'un Magic. C'est un mec all-around. Il va t'apporter des points, des rebonds et des passes décisives. Si j'ai besoin de marquer un panier, je prends Michael ou Kobe. Si j'ai besoin d'un défenseur, je prends Michael ou Kobe. Mais LeBron est un meilleur passeur, un meilleur rebondeur.

Et bien sûr, si j'ai besoin d'un mec pour gagner un match, je prends Michael", a terminé Charles Barkley.

En résumé, Charles Barkley estime que LeBron James est un basketteur plus complet que Michael Jordan. Mais sans pour autant remettre en cause le statut de GOAT de His Airness...