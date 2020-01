La relation entre Shaquille O'Neal et Charles Barkley continue d'être productive pour TNT et l'émission Inside the NBA. Les deux membres du Hall of Fame assurent le spectacle toutes les semaines, sans oublier de s'écharper sur l'actualité de la ligue et leurs CV respectifs. De passage dans le podcast de Conan O'Brien ce weekend, "Chuck" a évoqué ces fameuses prises de bec avec "Shaq".

"Shaq est un très bon ami. J'adore travailler avec lui. C'est le mec le plus susceptible du monde. Il s'offusque facilement. C'est le gars le plus imposant de la terre, donc il n'a jamais eu à réfléchir vraiment pendant un match de basket. Quand tu as été le joueur le plus énorme pendant des années, tu peux te le permettre. Mais Kenny et moi, qui étions de simples mortels, on essaye parfois de lui expliquer des trucs et il nous regarde l'air hagard. Puis il s'énerve et me dit : 'Tu n'as jamais gagné de bague de champion'. Alors je lui réponds : 'Effectivement, mais ça n'a rien à voir avec la discussion sur le jeu que l'on est en train d'avoir. En fait, il ne peut pas gagner de débat face à moi, parce qu'il ne connait rien au basket. Quand on a un désaccord, j'arrive toujours à détecter quand il ne connaît rien au sujet. Au bout d'une minute, il me dit : 'Tu as tort, parce que tu n'as jamais gagné de titre'. C'est là que je sais que j'ai gagné le débat. Après, Shaq est drôle et c'est super de travailler avec lui".

S'ils donnent parfois l'impression de vouloir en découdre presque physiquement lors de certaines discussions, les deux anciens intérieurs sont généralement dans la comédie et les choses restent bon enfant.

Chaque semaine, les meilleures interventions et débats de Charles Barkley et Shaquille O'Neal sont retrouvables sur la chaîne Youtube consacrée.