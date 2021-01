Charles Barkley tacle le manque de maturité de Kyrie Irving

Charles Barkley n'a pas caché ses doutes sur le nouveau Big Three des Brooklyn Nets. Mais en attendant la validation du trade de James Harden, Kevin Durant reste pour l'instant la seule star disponible à Brooklyn. Car dans le même temps, Kyrie Irving se trouve toujours absent.

Indisponible pour "des raisons personnelles" sur les derniers matchs, le meneur a été sanctionné par la NBA. La raison ? Son apparition à la fête d'anniversaire de sa sœur, sans se soucier du protocole sanitaire. Et désormais, on attend, comme les Nets et la NBA, les explications du natif de Melbourne concernant son absence.

De son côté, Barkley n'a pas caché sa lassitude par rapport à l'attitude d'Irving.

"Il est temps pour Kyrie Irving de grandir et d'être un grand joueur. Quand tu deviens un professionnel et que tu gagnes plus de 30 millions de dollars par an, tu dois te tenir à des standards plus élevés par rapport à la majorité des gens. Il faut arrêter avec les distractions, Irving doit désormais se montrer pour travailler", a réclamé Charles Barkley pour ESPN.

Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden seraient prêts à accepter les sacrifices

A 28 ans, Kyrie Irving a effectivement des preuves à faire au niveau de son leadership. Parti des Cleveland Cavaliers pour sortir de l'ombre de LeBron James et gagner un titre en étant le patron de sa propre équipe, il doit se montrer à la hauteur de ce défi.