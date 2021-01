Les Bulls sont en train de faire taire Charles Barkley (et pas que)

Prenons le scénario de la nuit. Une rencontre banale entre les Chicago Bulls et les Portland Trail Blazers en janvier. Avec plus de vingt points d’avance pour Damian Lillard et ses coéquipiers au cours de la première période. Remontons le temps maintenant. Un an en arrière. Ce match, est-ce que les taureaux ont la moindre chance de le gagner ?

« Non », répond Zach LaVine sans la moindre hésitation.

Un an en arrière, les Bulls auraient baissé la tête avant d’exploser en plein vol et de se renvoyer la faute une fois devant les journalistes. Mais la franchise est en plein changement. Exit, Gar Forman et John Paxson, les dirigeants calamiteux dont les supporteurs réclamaient le départ depuis des années. Aurevoir aussi à Jim Boylen, l’ancien coach sévèrement critiqué par ses joueurs et depuis remplacé par Billy Donovan.

L’équipe affiche une nouvelle mentalité. Et hier soir, plutôt que de s’écrouler, les joueurs de Chicago se sont battus jusqu’au bout pour revenir au score pour finalement repasser devant et… gagner le match.

CQFR : Kyrie et les Nets insolents, Jokic réveille Denver, LaVine est clutch

« On ne s’est pas arrêté de jouer », note Zach LaVine. « Ils ont mis plein de paniers très difficiles dans le premier quart temps, ce n’est pas comme si on jouait mal. On s’est dit qu’on allait continuer à jouer et on est revenu. »

LaVine est l’un des principaux artisans de ce succès à l’arraché. Auteur de 18 points et 9 passes décisives, il plantait aussi le game winner à trois-points dans les dernières secondes. Plein de sang froid. Avec cette victoire, Chicago porte ainsi son bilan à quatre victoires et quatre défaites. Rien de transcendant, mais c’est déjà positif pour une équipe qui cherche à engranger de la confiance.

Les Bulls bien lancés

Parce que la dynamique parle en faveur des Bulls. Depuis que Charles Barkley les a qualifiés de « pire équipe en NBA avec aucun talent », les joueurs de Donovan ont enchaîné quatre victoires en cinq sorties. Alors même qu’ils sont privés d’une partie de l’effectif, positif au COVID-19 ou cas contact, dont Lauri Markkanen !

Mais les mentalités évoluent dans l’Illinois et le groupe fait preuve de combativité et de solidarité. Enfin. Tout n’est pas parfait. Zach LaVine est un excellent scoreur, qui a vraiment progressé depuis son arrivée en NBA, mais il n’a probablement pas l’étoffe d’une superstar. Coby White est jeune et prometteur, un pur « heat check » mais ça ne deviendra sans doute pas un gestionnaire. Le rookie Patrick Williams montre lui de belles choses sur le terrain.

Cet effectif a un potentiel limité pour le moment. Mais elle séduit à nouveau. Et ça fait vraiment plaisir à voir.