Histoire de se changer les idées, on vous propose de découvrir (ou de redécouvrir) de nouveaux sons pour donner à manger à vos enceintes. Aujourd’hui : Children of Zeus.

Comme la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain et que l'actualité est grandement ralentie, BasketSession a décidé d'ouvrir ses horizons en vous proposant des contenus « hoop culture » qui peuvent rebondir plus loin que le ballon orange qui nous passionne. On vous propose donc de découvrir le duo Children Of Zeus.

Si vous êtes fan de Hip Hop, de Soul ou de Hip Hop Soul, voici un groupe pour vous ! Le duo originaire de Manchester Children Of Zeus, composé de Konny Kon et de Tyler Daley, est apparu sur nos radars il y a maintenant quatre ans à la sortie de leur premier single, « Still Standing ». Depuis, les deux Mancuniens n’ont cessé de confirmer tout le bien qu’on pensait d’eux avec la sortie de deux albums et de nombreux singles. En plus des prods imparables et de la voix magnifique de Tyler Daley, leur accent de Manchester donne une touche "d'exotisme" imparable à l'ensemble.

Si vous êtes à la recherche d’un bon son qui redonne la pèche et qui donne le sourire, on ne saurait trop vous conseiller d’aller y prêter une oreille. Loin de faire simplement dans la musique pour nostalgiques, Konny Kon et son compère proposent un son résolument moderne, mais dont l'âme fait référence aux grands classiques du genre.

Au passage, beaucoup de musiciens indépendants gagnent leur vie grâce aux concerts, ce qu’ils n’ont plus l’occasion de faire actuellement. Donc n’hésitez pas à vous faire plaisir en vous offrant un disque, tout en soutenant les artistes qui vous font kiffer.

