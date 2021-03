Chris Bosh, le moment précis où il a mis un terme à sa carrière

Chris Bosh a longtemps eu l'espoir de revenir en NBA. En février 2016, l'intérieur avait été contraint de s'arrêter. Il s'agissait de son second arrêt forcé après l'apparition de caillots de sang dans sa jambe. Malade, l'ex-joueur du Miami Heat n'a finalement jamais trouvé une équipe prête à prendre le risque de le relancer.

Il faut dire que son problème de santé rendait la pratique d'un sport de haut niveau quasiment impossible. En 2019, le natif de Dallas a donc officiellement pris sa retraite. Mais en réalité, l'intérieur avait compris que sa carrière était terminée dès le coup d'envoi de la saison 2017-2018.

"J'ai vraiment compris que je n'allais pas revenir quand Gordon Hayward a eu sa blessure à la cheville. Sur cette année, je me disais : 'mec, on fait un retour en NBA'. Je n'avais pas regardé du basket sur l'année précédente. Je voulais travailler dur, je voulais me sentir inspiré.

Du coup, Cleveland et Boston s'affrontaient pour le premier match. Dwyane et LeBron. Mes anciens amis étaient à Cleveland. Boston avait sa nouvelle nouvelle. Et en moins de 5 minutes, j'ai donc vu cette blessure.

Et j'ai perdu toute mon envie de revenir", a ainsi partagé Chris Bosh pour la radio SiriusXM.