Chris Paul assure que Daryl Morey lui a menti avant de le trader

Dans le récent papier d'ESPN accablant pour James Harden et les privilèges dont il jouit à Houston depuis des années, Daryl Morey ne ressort pas franchement grandi non plus. L'ex-General Manager des Rockets, aujourd'hui président des Philadelphie Sixers, a repris un petit tacle dans les dents dans la foulée, de la part d'un de ses anciens joueurs : Chris Paul.

Le nouveau meneur des Phoenix Suns a expliqué que Morey n'avait pas été d'une honnêteté fantastique au moment où il a été tradé à Oklahoma City en 2019. Il a raconté cet épisode à Marc J. Spears de The Undefeated.

"Ma réaction initiale ? (rires) J'étais en état de choc. Pour vous dire toute la vérité, j'avais parlé avec Daryl quelques jours avant le trade. Il m'avait dit qu'il ne me traderait pas à Oklahoma City. Ce que je dis va peut-être faire les gros titres parce que personne ne le savait, mais tant pis, c'est dit".

Les joueurs savent très bien qu'il s'agit d'un business et les exemples de revirements de situation provoqués par des General Managers sont nombreux. Simplement, le fait de ne pas avoir été réglo avec Chris Paul, le président du syndicat des joueurs, ne va pas forcément aider Morey à avoir la confiance de tout le monde dans le milieu.

Des sources proches des Rockets et citées par Spears disent que Chris Paul s'était vu dire qu'il n'y avait qu'une "faible chance" qu'il soit tradé à Oklahoma City et qu'il avait mal interprété les propos de son ancien GM.

Le souhait initial de CP3 était de rejoindre un contender et Houston devait oeuvrer dans ce but. Tout a changé lorsque Russell Westbrook s'est retrouvé sur le marché. Ben Simmons, dont Daryl Morey assure qu'il ne sera pas tradé contre James Harden, doit quand même se poser quelques questions aujourd'hui...

