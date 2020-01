Chris Paul n’écarte pas une fin de carrière à l’Oklahoma City Thunder

Qui pouvait penser que l'histoire entre Chris Paul et l'Oklahoma City Thunder allait être aussi belle ? Arrivé l'été dernier lors du trade de Russell Westbrook aux Houston Rockets, le meneur n'était pas vraiment désiré initialement. En période de reconstruction, le Thunder pensait même à l'envoyer ailleurs dans la foulée. Mais finalement, les offres ont été décevantes et OKC l'a donc choisi pour encadrer un groupe très jeune. Un choix gagnant. Car CP3 remplit parfaitement sa mission dans le vestiaire. Mais aussi car le vétéran de 34 ans a retrouvé un excellent niveau pour mener cette équipe à la 7ème place de la Conférence Ouest. Et désormais, une question commence à se poser : et si cette belle histoire se terminait avec la fin de carrière de Paul à Oklahoma ?

"L'an dernier, je pensais que j'allais terminer à Houston. Quand j'étais à LA, je pensais que ça allait être là-bas. Je veux terminer ma carrière où je suis apprécié. Ça sonne comme une réponse bizarre, mais c'est ça le plus cool dans le fait d'être à Oklahoma maintenant. J'ai commencé ma carrière à un endroit. La vie réserve des surprises et j'ai terminé ici", a commenté Chris Paul pour Mens Health.

Même si le coup de foudre a été réel entre les deux parties, Chris Paul a raison de ne pas s'enflammer. OKC reste une équipe en reconstruction et son gros contrat (encore 124 millions de dollars sur 3 ans) pourrait devenir un problème en cas de déclin. Mais il faut reconnaître qu'il s'agirait d'une superbe fin pour une belle histoire inattendue.