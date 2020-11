Chris Paul va avoir son mot à dire sur son très probable trade

Quel futur pour Chris Paul ? Depuis plusieurs semaines, l'avenir du meneur de jeu semble s'écrire loin de l'Oklahoma City Thunder. Malgré son retour à un excellent niveau, le joueur de 35 ans ne correspond pas au plan de reconstruction souhaité par les dirigeants d'OKC. Ainsi, son départ, via un trade, sur cette intersaison semble très probable.

Encore ce mercredi, l'ancien des Los Angeles Clippers a fait l'objet d'une rumeur avec les Phoenix Suns. Les deux franchises se trouveraient actuellement en discussions concernant un trade de CP3. Un pari intéressant sur le papier pour les Suns avec une possible association avec Devin Booker.

Mais ce projet peut-il séduire Paul ? A première vue, cette question n'a pas lieu d'être. En effet, le vétéran ne dispose pas d'une "no-trade" clause dans son contrat et n'a donc pas son mot à dire dans l'hypothèse d'un trade. Mais la réalité serait différente !

Chris Paul, le respect retrouvé

Comme avec Russell Westbrook et Paul George par le passé, les dirigeants d'OKC n'ont pas l'intention d'envoyer Paul n'importe où. Ainsi, avant la mise en place d'un échange, le meneur aura la possibilité de parler à ses dirigeants concernant ses destinations préférées, selon ESPN.

Il s'agit d'une attitude classe de la part du Thunder. La franchise souhaite respecter un joueur qui a eu un comportement exemplaire la saison dernière. Et on le sait, de son côté, le natif de Caroline du Nord donne sa priorité aux Los Angeles Lakers et aux New York Knicks.

Bien évidemment, même si OKC se montre prêt à l'écouter, rien ne dit qu'il sera entendu. Car la NBA reste un business et le Thunder va chercher à obtenir la meilleure offre. Si les Lakers ou les Knicks ne parviennent pas à assembler un package intéressant, Chris Paul ne sera pas bradé. Mais il y a une vraie possibilité de discuter et de travailler ensemble sur un trade qui peut convenir à toutes les parties.