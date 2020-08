Chris Paul préfère parler de Jacob Blake et du vote que du basket

Chris Paul et le Thunder sont en train de poser de vrais problèmes aux Houston Rockets au 1er tour des playoffs. Malgré sa satisfaction d'avoir égalisé à 2-2 dans la série dimanche, "CP3" a tenu à rappeler que la présence des joueurs NBA dans la bulle ne pouvait pas éclipser tout ce qui se passe en dehors. Ce qui est arrivé à Jacob Blake, dans un état critique après avoir reçu 7 balles dans le dos à bout portant, devait être évoqué par Chris Paul et il n'a pas manqué de le faire quelques secondes seulement après le match. Plutôt que d'évoquer la victoire de son équipe, le meneur d'OKC a tout de suite changé de sujet.

"Je veux adresser mes prières à Jacob Blake et sa famille. On a décidé de venir ici pour parler des problèmes d'injustice sociale et des choses qui continuent de se produire aux Etats-Unis. Ce n'est pas juste. Gagner, c'est bien. Mais voter, c'est concret. Je vais mettre au défi tout le monde en NBA et dans les autres sports d'inciter à l'inscription pour le vote. Le sport, c'est cool, mais il y a des problèmes graves dans ce pays dont nous devons nous occuper", a lancé Chris Paul au micro d'ESPN.

Avant la rencontre, Billy Donovan, le coach d'OKC, a pris ses joueurs à part pour parler avec eux de ce drame dont les images sont encore une fois effroyables. L'ancien champion NCAA avec Florida a visiblement trouvé les mots pour que son groupe reste mobilisés malgré ce nouvel épisode dramatique.

"I just want to send my prayers out to Jacob Blake and their family."

