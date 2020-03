Chris Paul et Russell Westbrook, Daryl Morey justifie encore ce trade

Fin février, le meneur de l'Oklahoma City Thunder Chris Paul a dénoncé l'hypocrisie des Houston Rockets. En effet, le vétéran n'a toujours pas digéré l'attitude de la franchise texane lors de son trade l'été dernier. En réaction à cette sortie, le GM des Rockets Daryl Morey a encore tenu à justifier cette décision. Sans vraiment se défendre sur la manière de faire, le dirigeant de Houston a expliqué sa vision de cet échange.

"Nous avons eu le sentiment qu'il était impossible de gagner un titre, sauf avec un pic de potentiel très haut. Et avec Chris Paul et James Harden, nous avions une très bonne équipe. En 2018, on pouvait même être dans la discussion pour être la meilleure. Je pense que Golden State, pour être honnête, était la meilleure franchise, mais nous étions juste derrière. Et j'avais l'impression que notre équipe était extrêmement bonne, mais pas assez pour le titre. L'addition de Russell Westbrook était donc le bon mouvement", a assuré Daryl Morey pour ESPN.

Sportivement, on peut entendre cet argument. Même si CP3 réalise une saison exceptionnelle à OKC, il sortait d'un exercice décevant et semblait sur le déclin. L'échanger pour récupérer Westbrook était donc tentant. Mais cela n'explique pas le comportement des Rockets avec Chris Paul, qui avait reçu la garantie, quelques jours avant son trade, qu'il allait rester.