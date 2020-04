Pourquoi Chris Paul a refusé d’être échangé contre Curry et Thompson

Chris Paul contre Stephen Curry et Klay Thompson. De nos jours, un tel transfert est impossible. Inimaginable. Même sur NBA 2K. Et pourtant, en 2011, c’est le prix que les Golden State Warriors étaient prêts à payer pour récupérer le meilleur meneur de la ligue. En sacrifiant leurs deux jeunes joueurs. Une anecdote révélée dans le livre « The Victory Machine », qui traite de la construction puis du démantèlement de la dynastie des Warriors. Interrogé sur le sujet, CP3 a confirmé que l’histoire était vraie tout en expliquant pourquoi il a refusé le deal.

« Je ne voulais pas rester à l’Ouest. J’ai grandi sur la côte Est. Je n’étais même pas fan de L.A. avant d’y vivre. Je ne connaissais rien de la Bay », raconte le vétéran lors d’un Live.

Chris Paul devait être envoyé aux Los Angeles Lakers mais la NBA, qui possédait les New Orleans Hornets (en attendant la revente de la franchise), ont cassé le transfert. Les Warriors se sont donc positionnés mais le meneur All-Star a fait pression sur les dirigeants d’Oakland en insistant sur le fait qu’il ne resterait pas dans la Bay une fois son contrat arrivé à expiration en 2012. Il a finalement été expédié aux Los Angeles Clippers.