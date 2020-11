Chris Paul, ses vérités sur son avenir et les nombreuses rumeurs de trade

Chris Paul suscite de nombreuses rumeurs sur cette intersaison. De retour à un excellent niveau, le meneur devrait quitter l'Oklahoma City Thunder. En effet, à 35 ans, il ne correspond pas au plan de reconstruction souhaité par les dirigeants d'OKC. Ainsi, son départ, via un trade, semble de plus en plus probable.

Sur les derniers jours, l'ancien élément des Los Angeles Clippers a notamment été présenté dans le viseur des Phoenix Suns. Mais avec encore 85 millions de dollars sur son contrat, le vétéran ne représente pas un élément facile à attirer. Surtout que le Thunder compte bien en profiter pour récupérer des atouts intéressants.

Invité lors de l'émission de Jimmy Fallon, Paul a été logiquement interrogé sur sa situation à OKC.

"Mec, je vais débuter ma 16ème année en NBA d'accord ? Donc j'ai entendu toutes les rumeurs possibles tout au long de ma carrière. Donc j'ai appris à contrôler ce que je peux réellement contrôler. Pour l'instant, je me prépare afin d'être prêt pour le début de la saison. Si quelque chose doit arriver, ça arrivera. Si ce n'est pas le cas, j'aime me retrouver à Oklahoma avec notre équipe. Nous avons justement eu un nouveau coach. Donc vous savez, la Ligue se trouve toujours en mouvement", a confié Chris Paul.

Performant avec OKC, CP3 a tout de même probablement l'envie de passer ses dernières années en NBA avec un prétendant pour le titre. Est-ce qu'il va en avoir l'opportunité ? Pour l'instant, il semble impossible de répondre à cette question.

En tout cas, Chris Paul affiche une vraie sérénité pour son futur. Il faut dire qu'il sait très bien qu'il se trouve, dans tous les cas, dans une situation intéressante à Oklahoma. Dans ce rôle de leader au sein d'une jeune équipe, il a réussi à s'épanouir.