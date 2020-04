Chris Webber ou Tim Duncan ? Shaq fait un choix étonnant

La promo 2020 du Hall of Fame est sublime, on ne le répétera jamais assez. Entre Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett, pour ne citer qu'eux, le comité de Springfield s'est assuré une soirée mémorable d'hommages, de larmes et de punchlines. Néanmoins, pour certains, un joueur aurait mérité, peut-être plus que certains nouveaux entrants récemment retraités (on ne parle pas de Kobe, évidemment), figurer dans cette cuvée. Chris Webber a stoppé sa carrière en 2008 et attend toujours son introduction au Hall of Fame.

"C-Webb" était un joueur phénoménal qui a marqué les fans, mais son palmarès joue visiblement contre lui. Shaquille O'Neal fait partie des gens interloqués par l'absence de Chris Webber, qu'il a souvent affronté en NBA et avec lequel il travaille fréquemment sur TNT. Pour le "Big Cactus", la question se pose notamment vis à vis de Tim Duncan, dont il respecte la grandeur, mais qui, à ses yeux, n'avait pas forcément plus de talent que Chris Webber.

"Imaginez Tim Duncan dans une équipe normale. Pas aux Spurs. Est-ce qu'il serait devenu Tim ? Imaginez maintenant si vous mettez Chris Webber dans cette équipe des Spurs. Dites-moi ce que vous avez", a expliqué O'Neal sur Story Time.

On ne va pas se mentir, on n'est pas franchement d'accord avec l'hypothèse de Shaq, qui choisirait son camarade de boulot devant le "Big Fundamental". Webber était un basketteur fantastique qui aurait mérité assurément une carrière avec des titres et davantage d'exposition. Mais non seulement l'ancienne star des Sacramento Kings aurait sans doute connu les mêmes pépins physiques à San Antonio, mais lier la réussite de Tim Duncan uniquement à la culture des Spurs c'est faire injure à son talent. On peut aussi et surtout se demander si San Antonio aurait le même palmarès avec un franchise player à la psychologie et au profil technique différent de Tim Duncan. Son impact sur le collectif fait de lui l'un des tous meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, mais n'oublions pas ses accomplissements individuels : trois fois MVP des Finales, deux fois MVP de la saison régulière, 15 fois All-Star, 19 points et 10.8 rebonds de moyenne en carrière...

Chris Webber aura sa chance un jour et il sera alors temps de rappeler ses mérites. A la limite, s'il fallait comparer avec un autre joueur de cette promotion, c'était peut-être plutôt avec Kevin Garnett...