Christian Wood également testé positif au coronavirus

Il s'agit officiellement du 3ème cas de coronavirus en NBA. Après les joueurs du Utah Jazz Rudy Gobert et Donovan Mitchell, l'intérieur des Detroit Pistons Christian Wood a été testé positif à ce virus. Dans un communiqué officiel, les Pistons ont confirmé que l'un de leurs joueurs était porteur du COVID-19. Mais sans mentionner son nom. Mais Wood a bel et bien été identifié comme l'élément concerné par le journaliste de The Athletic Shams Charania.

Detroit Pistons‘ Christian Wood has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Wood had 30 and 11 rebounds against Rudy Gobert on Saturday night before a career-high 32 on Wednesday.

Sources say Wood has shown no symptoms and is doing well.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 15, 2020