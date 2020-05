Comme nous vous l'indiquions jeudi, trois franchises NBA, dont les Portland Trail Blazers, ont reçu le feu vert pour rouvrir leur centre d'entraînement. En effet, aux Etats-Unis, certaines régions ne seront plus confinées par rapport à l'épidémie du coronavirus, ce qui pourrait représenter un avantage dans l'hypothèse d'une reprise de la saison 2019-2020. Mais de son côté, CJ McCollum s'interroge sérieusement sur un possible retour de la compétition. Pour l'arrière des Blazers, il s'agit d'un risque inconsidéré étant donné la crise sanitaire actuelle.

"Je suis inquiet, comme le reste du monde. Par contre, j'apprécie le fait que le retour à l'entraînement soit optionnel. Je suis aussi rassuré par les mesures prises par les Blazers pour assurer un environnement le plus sain possible.

Je comprends les décisions de la Ligue. Mais à un moment il faut se demander s'il ne faudrait pas prendre des mesures drastiques. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? On est en sécurité ou on ne l'est pas.

Donc on peut retourner au centre d'entraînement, mais il y a des règles. On peut utiliser certains appareils, mais pas tous. Maintenant, on parle d'être à une certaine distance du coach de musculation. Mais comment faire un travail de musculation en étant loin de ton coach ?", a commenté CJ McCollum pour Yahoo Sports.

Pour l'instant, la NBA n'a pris aucune décision pour la fin de cet exercice. Plusieurs solutions ont été étudiées (une fin de saison à Las Vegas ou Disney World), mais tout va bien évidemment dépendre de l'évolution de la situation sanitaire. Et avec les inquiétudes de nombreux acteurs, comme CJ McCollum, les dirigeants de la Ligue ne peuvent pas prendre le moindre risque.